POLÍCIA REGISTRA ACHADO DE CADÁVER NO CENTRO DE SOBRAL

Na manhã desta quinta-feira, dia 18, uma ocorrência de achado de cadáver foi registrada no Centro de Sobral.





Populares acionaram a polícia para averiguar um apartamento que exalava um forte odor. Os policiais encontraram no interior do apartamento o corpo do Dentista Carlos Moreira, que já apresentava estado de decomposição.





A Equipe da Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.





A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os fatos.