MENTIRA TEM PERNA CURTA! VÍDEO

Prefeitura de Sobral, no Ceará, mente em recente publicação impressa e revolta jovens sobralenses desempregados. Um projeto que tinha tudo para dá certo, se não fosse apenas uma plataforma de ilusão, com promessas de empregos que não existem. Os jovens que procuraram se candidatar para uma oportunidade do primeiro emprego perderam as esperanças depois de mais de um ano de espera, resolveram se manifestar e cobram a oportunidade do sonho de um emprego que virou o pesadelo do desemprego.

(Wellington Macedo)