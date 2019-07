SAAE de Sobral contrata carro-pipa para rodar mais de meio milhão de quilômetros

A Prefeitura de Sobral, através do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), está contratando através de licitação carro-pipa, para rodar mais de 683 mil quilômetros (683.352 km) para levar água potável, no documento publicado no Diário Oficial do Município (DOM- 656) de 10 de junho, não explícita quantos caminhões serão para completar essa quilometragem.





“A Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso,pelas Portarias N° 523/2017-SECOG e 297/2019 - GABPREF, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 047/2019 - SAAE: Registro de Preços para futuros e eventuais serviços de locação de caminhão-tanque (carro-pipa), com capacidade mínima de 08m³ com operador, combustível e manutenção por conta da contratada, destinados aos serviços de transporte de água potável para atender as localidades da sede e dos distritos no município de Sobral - CE, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 06/06/2019 e homologado em 06/06/2019”. A empresa vencedora foi a A.F. de Sá Moraes -Transporte de carrada de água potável, em caminhão -tanque, com capacidade mínima de 08 m³, para atender as localidades da sede e dos distritos no município de Sobral. O valor de cada KM rodado custará aos cofre do município R$ 3,99, num valor global fixado em R$ 2.726.574,48.





A quilometragem que um veículo, caminhão carro-pipa, fará equivale a 1.600 viagens de Sobral/Fortaleza/Sobral.





Com informações do portal Wilson Gomes