POLÍCIA CIVIL DE GRANJA EM AÇÃO!

Em meados do mês de março do corrente ano, mais uma vítima de furto de celular registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Granja, a partir de então, policiais civis lotados nessa unidade policial iniciaram diligências com o intuito de localizar o referido aparelho celular. Tal equipamento eletrônico foi localizado no estado do Pará, na cidade de Capitão Poço. Imediatamente a Polícia Civil do Ceará contactou a Polícia Civil do Pará, delegacia da cidade de Capitão Poço, que sob o comando do delegado Heitor, não mediu esforços em empreender diligências no sentido de recuperar o aparelho celular, tendo logrado êxito na data de hoje (2). Os envolvidos foram autuados em flagrante por crime de receptação.





(Sobral 24 horas)