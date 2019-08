Assaltos e mais assaltos são registrados diariamente no bairro Renato Parente!

No início da tarde do último domingo (11), quatro homens a pé e armados de revólver, abordaram um homem que transitava em sua moto no bairro Renato Parente. O quarteto anunciou o roubo, subtraindo a carteira da vítima.





Logo após o roubo, os criminosos se evadiram do local em rumo incerto.





(Sobral 24 horas)