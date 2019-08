Acidentes de trânsito causam 10 mortes no Ceará durante o fim de semana

Ao menos, 10 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito ocorridos durante o fim de semana no Ceará. Em Fortaleza, foram dois casos. Na Região Metropolitana um, e no Interior oito óbitos.





Um grave acidente ocorreu na noite deste domingo (4), na zona rural do Município de Milhã, na Região do Sertão Central (a 300Km de Fortaleza). Duas motocicletas se envolveram em uma colisão frontal. Dois homens acabaram mortos no local do desastre, sendo identificados por Antônio Marcos e Gabriel Sousa de Lima.





Em Jaguaribe, um desastre foi registrado na rodovia estadual CE-368m quando um motoqueiro perdeu o controle do veículo e se chocou, em alta velocidade, contra um poste de iluminação pública. O piloto, identificado como Antônio Rodrigo da Silva, 28 anos, morreu na hora.





Em Fortaleza, um motoqueiro morreu ao ser colhido por um táxi no bairro Dom Lustosa. E na Avenida 7 do Conjunto Jereissati, em Maracanaú, na RMF, uma pedestre foi morta em um atropelamento ocorrido na manhã do domingo (4). Tratava-se da dona de casa Marileuda Serra Silva.





Ainda de acordo com as autoridades de trânsito, ocorreram acidentes com mortes também nos seguintes Municípios: Martinópole, Tabuleiro do Norte, Redenção e Santa Quitéria.





Um homem conhecido pelo apelido de “Robério da Bica” morreu vítima de queda de motocicleta na estrada que liga a cidade de Tabuleiro do Norte ao Distrito de Olho d’Água da Bica.





Na noite de sábado (3), um grave acidente deixou uma pessoa morta e três feridas na BR-116, na altura do viaduto do Makro, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, logo após o clássico Ceará x Fortaleza, na Arena Castelão.





(Fernando Ribeiro)