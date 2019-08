Capitão Wagner parabeniza Polícia Militar do RJ por resolver sequestro

O deputado federal Capitão Wagner (PROS-CE) usou as redes sociais para parabenizar a Polícia Militar do Rio de Janeiro por solucionar um sequestro num ônibus.





“Integridade dos reféns em primeiro lugar. Infelizmente a vida do sequestrador teve de ser perdida, mas ele quem se colocou naquela posição. Por isso, fica aqui meu reconhecimento ao trabalho da Polícia Militar do Rio de Janeiro e a todas as forças de segurança envolvidas na operação. Missão cumprida!”, escreveu Wagner





Veja vídeo:

(CN7)