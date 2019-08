Cursos de Administração e Engenharia de Produção do UNINTA comemoram o dia do estudante

Na segunda-feira (12), alunos dos cursos de Administração e Engenharia de Produção do Centro Universitário Inta (UNINTA) comemoraram, com apoio dos professores, o Dia do Estudante. A ocasião contou com diversas atividades em um momento de descontração e integração entres docentes e discentes.





A data é comemorada no dia 11 de agosto como forma de homenagear aqueles que buscam pelo conhecimento e valorizam o crescimento pessoal.





A coordenadora dos Cursos de Administração e Engenharia de Produção, Professora Me. Auceliane Lima, desejou a todos os alunos um Feliz dia dos Estudantes e falou sobre as boas expectativas para o novo semestre.