INTERNAUTA DENUNCIA O CONSUMO DE DROGAS NA CIDADE DE ALCÂNTARAS/CE

Veja a denúncia na íntegra:

"Eu gostaria muito de fazer um desabafo sobre a situação caótica que o moradores da zona urbana estão passando. O centro da cidade virou ponto de consumo e venda drogas. O consumo de drogas está insustentável. As famílias não podem mais sair a noite, pois se deparam com drogados consumindo entorpecentes, e isso é inaceitável ter que conviver com essa negligencia das autoridades. As nossas crianças não podem conviver com uma situação dessas. Pedimos as autoridades que tomem providências. Fazemos esse apelo. Alcântaras era uma cidade tão pacata, com a chegada de indivíduos da capital as famílias de bem vivem acuadas e surpresas com essa realidade de degradação moral. A família Alcantarense pede socorro."