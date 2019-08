Hackers atacaram o portal Sobral em Revista e removeram do ar

O Radialista e Blogueiro Rubens Lima, do portal Sobral em Revista, relatou na manhã de quarta-feira (07), que teve sua conta no aplicativo do blogger hackeada e removida do ar. O ataque foi informado as autoridades policiais para a devida investigação.





Segundo Rubens, “seu e-mail pessoal foi usado para invadir e retirar do ar todo um trabalho de arquivos de postagens de 11 anos da sua página” . Reclamou o blogueiro.





O hacker é alguém bastante bem informado. Porém, Rubens acredita que ele possa ter sido contratado por alguém com motivações políticas para lhe atingir e prejudicar no trabalho de assessor de imprensa que realiza. (Blog Célio Brito)