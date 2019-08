Polícia caça bandidos que assassinaram advogado criminalista no Cariri

Ontem à tarde, o corpo de Décio Peixoto foi achado crivado de balas em Missão Velha.

Policiais das cidades de Brejo Santo, Barbalha e Missão Velha, na Região Sul do Ceará (Cariri) fazem diligências nos três Municípios em busca de pistas para esclarecer o assassinato do advogado criminalista Décio Almeida Peixoto, 34 anos. Ele foi encontrado morto, crivado de balas, na zona rural de Missão Velha (a 521Km de Fortaleza).





O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (31); O corpo do advogado foi encontrado no banco traseiro de sua caminhonete Hilux nas margens de uma estrada de terra que dá acesso à comunidade de Missão Nova, na zona rural de Missão Velha. Décio morava e trabalhava em Barbalha e, supostamente, foi seqüestrado pelos criminosos e levado para a morte.





A Polícia suspeita que se tratou de um “crime de encomenda”, dadas as características da cena do crime. Policiais militares e civis estiveram no local do assassinato e acompanharam o trabalho da equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





O corpo do advogado foi removido do local por volta de 17h30 e enviado ao Núcleo da Pefoce de Juazeiro do Norte, onde será examinado na manhã desta quinta-feira (1º). No local, os moradores pouco falaram do crime.





(Fernando Ribeiro)

Foto Site Miséria