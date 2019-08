Hackers que invadiram celular de Moro também quebraram sigilo do senador Cid Gomes

Cearense defende instalação de CPI para investigar esse tipo de crime.

O senador Cid Gomes (PTD-CE) também foi alvo do hackers presos na semana passada no interior de São Paulo. O cearense é uma das vítimas de Walter Delgatti Neto, apontado pela Polícia Federal como chefe do esquema que acessou centenas de mensagens trocadas pelo Telegram por autoridades, entre elas, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro.