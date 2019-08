POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Nesta terça-feira, dia 20 de agosto, uma ação conjunta dos policiais civis da Delegacia Regional de Sobral, Delegacia Municipal de Sobral e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Sobral, intensificando seus trabalhos no combate a venda de drogas na região, lograram êxito em efetuar a prisão de Francisco George Almeida Lima, indivíduo que já responde por lesão corporal, furto, ameaça, violência domestica e sendo reincidente em tráfico ilícito de drogas. Após o recebimento de denúncia anônima de tráfico de drogas, as equipes de policiais empreenderam diligência até o Sitio Floresta, na cidade de Meruoca, onde foi encontrado maconha, cocaína, bem como duas balanças, sendo uma de precisão, dois celulares, papel alumínio, muitos sacos plásticos, dinheiro e documentos do indivíduo.





Na casa do acusado os policiais encontraram várias mudas de maconha e muita semente para o cultivo da droga, mais de 20 gramas de semente. Ressalta-se que o serviço de inteligência da Policia Civil já havia levantado informações do suposto indivíduo que praticava comércio ilícito de drogas no local.





Após a realização de todos os procedimentos necessários, o traficante flagranteado, fora conduzido ao estabelecimento prisional - PIRS, ficando à disposição do Poder Judiciário.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagens. O sigilo e o anonimato são garantidos.