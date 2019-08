TRE do Ceará cassa os mandados do prefeito e vice de Tianguá

Decisão unânime contou com 6 votos a favor.



O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou nesta terça-feira (20) os mandados do prefeito e vice-prefeito do município de Tianguá, Jaydson Saraiva e Mardes Ramos respectivamente.





Com a decisão, assumirá a prefeitura o presidente da Câmara, Cleber Fontenele, que convocará novas eleições suplementares no município. dentro de 90 dias.





É a terceira vez que eleições suplementares são convocadas em Tianguá desde 2016, e deve ocorrer na primeira quinzena de dezembro deste ano. (CN7)