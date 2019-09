EX-VEREADOR FREDIM DO JAIBARAS: "DE ABESTADO PARA ALIADO"; VÍDEO

A pessoa que mais se destacou entre os recém-chegados ao PDT de Sobral foi o ex-vereador Fredim do Jaibaras, que durante quatro anos que esteve na Câmara de Vereadores de Sobral foi crítico aos FGs e seus aliados.





Com atuação como vereador de oposição Fredim chegou por diversas vezes repetir a frase: “Se eu estiver precisando de uma transfusão de sangue e vier dos Ferreira Gomes, deixe eu morrer”. Fredim fez sérias denúncias as administrações de Leônidas Cristino (hoje seu presidente de sigla), e Veveu Arruda, quando foram prefeitos de Sobral.





Na Câmara, sempre encerrava as tribunas dizendo que existia roubos na Prefeitura de Sobral.





Afora os processos que ainda tramitam nas Varas da Comarca de Sobral, Fredim era tratado como um “abestado”, entre os que defendem o grupo político liderado pela família Ferreira Gomes.





Como deverá enaltecer o trabalho de Ciro, Cid e Ivo, e do atual presidente Carlos Calisto de quem deve se tornar “cabo eleitoral”, as críticas do novo filiado do PDT deverão ser descarregadas em cima do deputado federal e futuro candidato a prefeito de Sobral Moses Rodrigues, com quem esteve por mais de seis anos. Quer duvidar entregue ao Fredim – um microfone e alguns minutos de um programa de rádio!



Fonte: Wilson Gomes

Vídeo YouTube/Plantão Alerta