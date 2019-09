O pedido da Vereadora Mirim visa garantir maior segurança aos moradores do bairro CORTE OITO, que estão reivindicando policiamento no local para coibir a ação de marginais, bem como aumentar a sensação de segurança. Para reduzir os índices de criminalidade no bairro, a vereadora sugeriu que o posto policial seja fixo, como forma de inibir ações criminosas.









