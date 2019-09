HRN abre processo seletivo para vagas de nível médio e superior

O Hospital Regional Norte (HRN), do Governo do Ceará, administrado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com Processo Seletivo 2019/07 aberto para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são de nível médio e superior. As inscrições estão sendo realizadas desde a quarta-feira, 11, até às 23h59 do dia 22 de setembro, observado o horário local, por meio do LINK . O pagamento da inscrição será no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para os cargos de nível superior.





De nível médio, está aberta seleção para motorista de ambulância com remuneração prevista de R$ 1.365,56. As oportunidades de nível superior são apenas para médicos. O Processo Seletivo, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT tem como objetivo selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para vagas do quadro de funcionários do Hospital Regional Norte – HRN, além das que surgirem durante o prazo de validade do Processo Seletivo. O prazo de validade do Processo Seletivo é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do resultado, segundo deliberação do ISGH.





Médico anestesiologista, cardiologista com especialidade em ecocardiografia, cirurgião geral - diarista, cirurgião geral - plantonista, cirurgião geral com especialidade em cirurgia torácica, cirurgião pediátrico, cirurgião plástico, cirurgião vascular, médico da clínica médica - diarista, médico da clínica médica - plantonista, infectologista, neurologista, nutrólogo, pediatra plantonista, radiologista receberão remuneração de R$ 7.494,18. Já médico para a sala de recuperação pós-anestesia, emergencista adulto - eixo vermelho, emergencista infantil - eixo azul, emergencista infantil - eixo vermelho, ginecologista e obstetrícia, terapia intensiva adulto, terapia intensiva neonatologia, terapia intensiva pediátrica têm remuneração prevista de R$ 8.375,09. Médico ginecologista e obstetrícia c/ USG obstétrico terá remuneração prevista de R$ 4.187,54. Médico pediatria - diarista terá remuneração de R$ 9.367,72.