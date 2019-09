Mais de 250 mil pessoas receberam contas duplas no Ceará; Enel contesta Procon

A cobrança dupla das contas de luz no Ceará pode ter afetado mais de 250 mil clientes. A informação se baseia em um comunicado oficial da Enel Distribuição Ceará afirmando que 6% dos clientes da companhia receberam duas faturas no mesmo mês. A nota foi enviada nesta terça-feira (10).





Levando em consideração o último balanço semestral da companhia, 4.178.234 pessoas utilizam os serviços da Enel. O número indica, então, que os 6% dos usuários afetados representam 250.694 clientes recendo duas faturas no mês passado.





Em julho deste ano, alguns consumidores da Enel reclamaram da cobrança de duas contas de energia com vencimento no mesmo mês. Na época, a companhia de energia elétrica informou que a situação é decorrente de uma mudança no sistema comercial da companhia, ocorrida a partir do início deste mês de julho. Nesta segunda-feira (9), o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) multou a Enel em mais de R$ 3 milhões pela cobrança de duas tarifas com vencimento no mesmo mês.

A Enel, no entanto contestou o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) e defendeu que a cobrança da conta de energia com o mesmo vencimento é "legítima". A companhia ainda disse que "não haverá devolução de valores" já pagos, como apontou o Procon.

A concessionária de energia ainda ressaltou que irá recorrer da multa de mais de R$ 3 milhões aplicada pelo órgão de defesa do consumidor. A empresa reiterou que o sistema comercial utilizado para realizar as cobranças está passando "por um processo de modernização e está sendo realizada uma regularização no procedimento de faturamento."

"Sobre a informação divulgada pelo Procon Fortaleza, a Enel Distribuição Ceará esclarece que as cobranças da conta de energia com o mesmo vencimento são legítimas e que não haverá devolução de valores por parte da companhia. A distribuidora informa que apenas 6% dos clientes da companhia receberam as duas contas e que o consumidor foi informado da alteração", disse a Enel Ceará em nota.





Fonte: G1/CE