Polícia Civil deflagra operação de combate a agiotagem em três cidades do Cariri

A Polícia Civil do Ceará deflagrou na manhã desta terça-feira (3), mais uma operação no estado para coibir a ação criminosa de colombianos envolvidos com agiotagem e remessa ilegal de dinheiro para o exterior. A ação policial aconteceu desde as 6 horas nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, na Região do Cariri.





Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, 31 de busca e apreensão e mais 17 de seqüestro de bens. De acordo com as primeiras informações das autoridades, q quadrilha comandada por colombianos remetia muito dinheiro para seu país de origem. Havia a participação de brasileiros (cearenses) no esquema de agiotagem.





Logo cedo da manhã, foram vistas várias equipes da Polícia Civil nas três cidades, em residências e pontos comerciais. As autoridades ainda não revelaram detalhes da investigação, mas, ainda hoje, será realizada uma coletiva de Imprensa na cidade de Juazeiro do Norte.





Diversas operações de combate ao crime de agiotagem já foram realizadas no Ceará nos últimos meses. Colombianos estão espalhados por vários Municípios cearenses, incluindo a Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), praticando o crime de agiotagem e que acaba se ampliando para outros delitos como ameaça e extorsão.





