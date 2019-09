Santa Casa de Sobral divulga edital para seleção de Porteiros

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral divulgou, na sexta-feira (30/08), o edital de abertura do processo seletivo para o cargo de Porteiro. As inscrições deverão ser realizadas de 3 a 8 de setembro, no site da SANTA CASA . A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva para profissionais com ensino médio completo e formação na área de vigilância.





Os inscritos devem apresentar a documentação no setor de Recursos Humanos da Santa Casa de Sobral até o dia 9 de setembro. As inscrições deferidas e indeferidas, bem como o cronograma com as datas referentes às próximas etapas da seleção serão divulgadas entre os dias 16 e 17 de setembro.