Programa de mestrado em Biotecnologia forma mais uma estudante

Na última sexta-feira (20), a estudante do Programa de Mestrado em Biotecnologia do Centro Universitário Inta (UNINTA), Ramaiana Soares Melo teve sua dissertação aprovada pela banca examinadora após a defesa. A pesquisa tem como tema “Análise da composição química, atividade antibacteriana e antibiofilme do óleo essencial de Ocimum gratissimum l. contra isolados clínicos de Staphylococcus aureus multirresistentes.”





Como resultado da sua experiência durante o mestrado, a fisioterapeuta Ramaiana Soares demonstrou muita animação com a conquista. “Esse é um momento de vitória por concluir um trabalho que, desde o início, foi muito bem elaborado, contando com apoio de muitas instituições e principalmente do UNINTA. Com isso eu pretendo continuar na área de pesquisa para fazer doutorado e poder ingressar na vida acadêmica”.





A Banca Examinadora da dissertação foi formada pelo orientador, Prof. Prof. Dr. Victor Alves Carneiro; Profa. Dra. Maria Gleiciane de Queiroz Martins, Pós-Doutora do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia do Centro Universitário INTA (UNINTA); Prof. Dra. Renata Albuquerque Costa (UNINTA), participante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Farmácia do Centro Universitário INTA (UNINTA); e Prof. Dra. Raquel Oliveira dos S. Fontenele, convidada da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).