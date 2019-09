INTERNAUTA DENUNCIA O PÉSSIMO ATENDIMENTO NA FARMÁCIA DO CSF DO BAIRRO ALTO DA EXPECTATIVA

Usuária do Centro de Saúde da Família Maria Adeodata, no bairro Alto da Expectativa, denuncia o péssimo atendimento na farmácia do referido posto de saúde. Segundo a denunciante, a mesma foi mal atendida por duas servidoras da unidade.





Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia a todos do face venho compartilhar uma humilhação que passei ontem na farmacia do csf maria adeodata fui pegar os remedios da minha filha e fui super maltrada pelas duas atendentes com cara de bixo. fingiram que não mim viram e ainda ficaram olhando revista de vendas de perfume isso é uma falta de respeito agente paga imposto pra isso pra sermos maltratados pelos servidores.falei com a gerente que nada resolveu. e elas ainda ficaram rrindo da minha cara ,espero que a responsável da secretaria de saúde veja está publicação e tome suas providências.



