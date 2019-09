VÍDEO: Jovem de 16 anos morre no HRN e família reclama de negligência; Hospital divulga nota

A família de uma jovem de 16 anos e identificada como Lara Hyslem Araújo Fontenele, que veio a óbito no último fim de semana, na UTI do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, reclama de negligência por parte de funcionários da unidade hospitalar.





De acordo com a mãe da vítima, em entrevista, Lara começou a sentir fortes dores no peito e nas costas na sexta-feira (30) e procuraram atendimento no HRN. Após passar pela triagem, ela foi medicada e liberada para ficar em casa, em repouso. Ainda segundo a mãe, as duas voltaram ao mesmo hospital no dia seguinte, pois as dores da garota não haviam passado.





Desesperada, a mulher chegou a filmar a filha no chão e pedir ajuda através das redes sociais. Após serem atendidas mais uma vez, diagnosticaram Lara com cardiomegalia, condição conhecida como coração grande.





''Agiram, mas tarde demais. Estavam dando remédio para a minha filha para o que diziam que era tuberculose, um coágulo, uma pneumonia. Quando trocaram de plantão, aí que descobriram que minha filha estava com o coração grande'', disse a mãe.





Em nota, o Hospital Regional Norte (HRN) disse que as informações sobre o atendimento de Lara serão avaliadas pela Secretaria de Saúde. Confira abaixo, na íntegra:





"A paciente Lara Hyslem Araújo Fontenele, 16 anos, residente do município de Sobral, deu entrada às 22h07 da sexta-feira, 30 de agosto, e foi atendida na emergência do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral. No início da manhã do sábado, 31, foi transferida para a UTI onde veio a falecer no domingo, 1° de setembro, no final da tarde. Todas as informações sobre o atendimento serão solicitadas pela Secretaria da Saúde para a avaliação do caso. O Hospital Regional Norte tem como principal perfil no seu atendimento, pacientes clínicos, cirúrgicos, pediátricos, neonatais e obstétricos. A unidade conta com 430 leitos operacionais, oferecendo atendimento 24hs para Urgência e Emergência Adulto e Pediátrica."





Com informações do Sobral Portal de Notícias