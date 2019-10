Há 8 oito meses, precisamente no dia 1°de fevereiro, parte do muro do 3º Batalhão de Polícia Militar do Ceará, caiu.





A Prefeitura de Sobral investiu pouco mais de R$ 20 mil na restauração da estátua de "Luzia Homem" que fica no mesmo local, mas a Praça que necessita de manutenção ficou do mesmo jeito, ou seja, um trabalho sem sentido.





Hoje o local é um grande ponto de lixo e banheiro a céu aberto.



DESCASO: PREFEITURA DE SOBRAL ABANDONA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO 3º BPM