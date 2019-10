Líder do PP na Câmara procura Wagner e oferece nome de AJ Albuquerque para vice

O líder do PP na Câmara, Arthur Lira, procurou nesta terça-feira (8) o deputado federal Capitão Wagner (PROS-CE) para oferecer o nome do também deputado federal AJ Albuquerque (PP-CE) como vice na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2020.



Lira garantiu a Wagner que, se ele topar, a aliança com PP está fechada e AJ rompe com FGs.



Em tempo



AJ brigou com Cid Gomes na semana passada.



Em tempo II



Cid chamou Arthur Lira de achacador e projeto de Eduardo Cunha.



Em tempo III



2020 já começou.

(CN7)