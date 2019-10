40 HOMICÍDIOS: MORRE JOVEM BALEADO NO BAIRRO DOM JOSÉ, EM SOBRAL

Morreu na madrugada desta terça-feira (8), no hospital Santa Casa de Sobral, jovem que foi baleado na madrugada do último sábado (5), na rua do Trilho, bairro Dom José.





A vítima foi identificada como Diego Xavier do Nascimento, 26 anos, residia na rua do Trilho.





Após ser atingido por vários tiros, Diego foi socorrido para o hospital Santa Casa, onde veio a óbito na madruga de hoje.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.



A vítima tinha várias passagens pela polícia.





40 homicídios dolosos foram registrados no corrente ano.





(Sobral 24 horas)