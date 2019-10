VLT COLIDE COM CAMINHÃO EM CAUCAIA

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que opera no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza colidiu em um caminhão que trafegava pela passagem de nível na manhã desta terça-feira (8). O caso foi registrado por volta das 11h na Rua Barão de Ibiapaba, no Centro do município. Ninguém ficou ferido.





De acordo com um vendedor, Douglas Rodrigues, que trabalha próximo ao local, o caminhão é usado pela prefeitura de Caucaia. Ele afirmou que, por falta de sinalização, o condutor do caminhão não percebeu a aproximação do trem.





“Aqui no local, onde aconteceu o acidente não existe sinalização. O motorista que passa pelo trecho não percebe a aproximação do trem que sai da estação de Caucaia”, denunciou.





Com o acidente, parte da estrutura externa lateral da frente do VLT, feita de fibra, ficou danificada. A frente do caminhão, bem como a lateral do veículo, também ficou danificada. Ainda segundo o vendedor, assustados, alguns passageiros deixaram o trem com a ajuda de pessoas que testemunharam o acidente .