Santa Casa de Sobral caminha para implantar prontuário eletrônico reconhecido internacionalmente

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) realizou nesta terça-feira (08/10) um treinamento com o objetivo de apresentar o prontuário eletrônico do sistema SOUL MV que será implantado no Hospital em janeiro do ano que vem. A apresentação foi facilitada pelo consultor da MV, Valmir Oliveira Júnior e contou com a presença de toda equipe assistencial da Santa Casa: médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional.





Atualmente, a SCMS gerencia seus dados por meio do Sistema MV 2000. A migração para o SOUL MV possibilitará soluções que facilitam o fluxo de dados entre os setores, e integração de todos os processos do Hospital. Com a mudança, a SCMS contará com o melhor prontuário eletrônico da América Latina, de acordo com o Instituto Norte-Americano de Pesquisa e Insights KLAS.