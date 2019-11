Democratização do acesso ao cinema no Brasil é tema da redação do Enem

Ministro da Educação divulgou tema no Twitter.

Democratização do acesso ao cinema no Brasil é o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Hoje (3), os participantes do exame fazem, além da redação, as provas de linguagens e ciências humanas. As provas começaram a ser aplicadas às 13h30 e vão até as 19h, no horário de Brasília.





O tema foi anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, pelo Twitter. "Esse é o tema, estou aqui em Palmas, capital do estado de Tocantins, no colégio da Polícia Militar conferindo se o Enem está indo tudo bem. Tudo 100%, zero de atraso, zero de problemas, tudo caminhando para ser o melhor Enem de todos os tempos", disse em vídeo.





A prova de redação é a única subjetiva do exame e um bom desempenho pode ser decisivo para os candidatos. Cada redação é corrigida por duas pessoas. Elas dão notas de 0 a 200 para cada uma das cinco competências avaliadas no Enem. A nota final é a média aritmética das duas notas.





Caso haja uma diferença entre as notas de mais de 100 pontos na nota final ou de mais de 80 pontos em qualquer uma das competências, a redação passa por um terceiro avaliador.





Se a diferença entre as notas dadas se mantiver, a redação é avaliada por uma banca presencial composta por três professores, que define a nota final do participante.





As cinco competências avaliadas na redação do Enem são:





1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.





2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.





3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.





4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.





5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Motivos para zerar a redação





A nota zero na redação impede o candidato de participar de processos seletivos do Ministério da Educação (MEC) como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas, e o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior, além do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).





De acordo com o Inep, a redação receberá nota zero se apresentar uma das características a seguir: fuga total ao tema, nãoobediência à estrutura dissertativo-argumentativa, texto de até sete linhas, cópia integral de textos da prova de redação ou do caderno de questões, impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação, números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara ou parte deliberadamente desconectada do tema proposto.





Veja os temas da redação de edições anteriores:





Enem 2009: O indivíduo frente à ética nacional





Enem 2010: O trabalho na construção da dignidade humana





Enem 2011: Viver em rede no século XXI: Os limites entre o público e o privado





Enem 2012: O movimento imigratório para o Brasil no século XXI





Enem 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil





Enem 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil





Enem 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira





Enem 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e Caminhos para combater o racismo no Brasil - Neste ano houve duas aplicações do exame.





Enem 2017: Desafios para formação educacional de surdos no Brasil





Enem 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.





