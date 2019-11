JOVEM MORRE VITIMA DE QUEDA DE MOTO ENTRE GUARACIABA E CROATÁ/CE

Um jovem de 18 anos morreu vitima de queda de moto na manhã desta sexta (15), nas CE 187, entre os municípios de Guaraciaba do Norte e Croatá. De acordo acordo com informações da PM, a vítima identificada como Flávio Henrique Lopes Leite, teria perdido o controle da motocicleta e caiu há alguns metros as margens da rodovia. O jovem que residia no Distrito de Barra do Sotero, zona rural de Croatá não resistiu aos ferimentos e morreu.





O local do sinistro foi resguardado pela Polícia Militar até a chegada da equipe da Perícia Forense que fez a remoção do corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)