VIOLÊNCIA: EMPRESÁRIO TEM A CASA INVADIDA POR ASSALTANTES, É AGREDIDO E MORRE APÓS RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO

Um empresário de 73 anos teve a residência invadida por três homens armados e encapuzados na madrugada desta sexta (15), no bairro Monsenhor Otacílio, em São Benedito. O empresário Sr. Pedro Raimundo Azevedo (conhecido como Pedro Feijão Branco) estavam em companhia da namorada quando foi surpreendido pela ação dos bandidos. O assalto ocorreu por volta das 03h00. A vítima foi amarrada e agredida pelos bandidos que fugiram levando o veículo Jeep Cherokee. O Sr. Pedro Azevedo foi levado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico, mas infelizmente não resistiu e morreu momentos depois.

O carro da vítima foi abandonado pelos assaltantes na zona rural do município.





A polícia realizou diligências e o veículo roubado foi encontrado abandonado no inicio da manhã em uma estrada de chão, na localidade de Pedra do Coco na zona rural do município.





Equipes da Força Tática, Raio e batalhão de divisas se encontram nesse momento fazendo um cerco em toda região em busca de fazer a prisão dos assaltantes.





(Ibiapaba 24 horas)