Venezuelanos a caminho de Sobral

Iludidos com a propaganda de melhor cidade de se viver no Brasil, com a promessa de emprego que levou milhares de pessoas ao Centro de Convenções de Sobral recentemente, e com a melhor educação do mundo, mais de 30 venezuelanos chegaram neste final de semana em Sobral, no sertão do Ceará.

Sem comida, água nem onde se abrigar, um empresário local abriu as portas de um antigo prédio no bairro do Tamarindo, há poucos metros da rodoviária, onde 15 crianças vulneráveis e 15 adultos foram abrigados sem nenhuma perspectiva.





Segundo informações colhidas no local, outras famílias estão a caminho da princesa do norte. As informações já chegaram no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O Conselho Tutelar foi acionado para prestar todos os procedimentos de garantia dos direitos dessas crianças.





Para denunciar as violações dos Direitos Humanos DISQUE 100.





(W.Macedo)