Conheça 10 mitos e verdades sobre o câncer de próstata

17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

O mês de novembro foi escolhido como referência no combate ao câncer de próstata. Conhecido como Novembro Azul, ele é marcado por uma série de campanhas em torno da doença, sobretudo no que diz respeito à prevenção. Apesar de ser o segundo tipo de câncer que mais afeta os homens, o problema ainda é tratado como tabu, principalmente pela falta de informação associada ao preconceito.





Confira 10 mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Confira!





O câncer de próstata só atinge homens idosos?





MITO. Apesar de ser associado a homens mais velhos, é preciso levar em consideração outros fatores de risco, como histórico familiar – o que pode ocasionar o problema mais cedo. Estima-se que pouco mais de 60% dos casos aconteçam com homens acima de 65 anos.





Não tenho nenhum sintoma, então não preciso fazer o exame de toque?





MITO. O câncer de próstata é silencioso, e raramente provoca sintomas. Por isso, há a necessidade do exame preventivo. O paciente só irá manifestar sinais da doença quando o tumor estiver em estado avançado.





Homens negros têm mais chance de ter câncer de próstata?





VERDADE. A incidência em homens afrodescendentes chega a ser 60% maior do que em homens brancos. Isto torna a taxa de mortalidade três vezes mais alta.





O tratamento para o câncer de próstata deixa o homem totalmente impotente?





MITO. Embora haja algum declínio da potência sexual durante o tratamento cirúrgico e radioterápico, a redução não é significativa. Muitas vezes, a perda da função sexual é temporária e volta ao normal após o tratamento. É preciso levar em conta também a idade do homem, pois é natural que a função sexual diminua com o avanço da idade.





Não tenho histórico familiar da doença, logo, não preciso me preocupar





MITO. Apesar de não haver casos na família, não significa que o paciente esteja imune à doença. O histórico familiar apenas aumenta as chances da doença evoluir. Em caso de parentesco de primeiro grau, como pai ou irmão, o risco dobra, se comparado a uma família sem histórico da doença. Caso tanto o pai quanto o irmão apresentem a doença, as chances se tornam cinco vezes maiores.





Todo homem deve fazer o exame de toque retal





VERDADE. O exame de toque funciona de forma complementar ao exame de sangue para a detecção do problema. Ambos devem ser analisados em conjunto pelo médico. Caso alguma alteração seja detectada nesses exames, uma biópsia do local irá determinar qual o problema.





Poucos homens morrem de câncer de próstata





MITO. De acordo com o Inca, 15,4 mil brasileiros morreram, em 2017, devido à doença. A estimativa é que, no biênio de 2018/2019, quase 70 mil novos casos sejam diagnosticados. Trata-se do segundo tipo de câncer que mais mata homens, atrás somente do câncer de pulmão. Acredita-se que a cada 41 homens, pelo menos 1 morrerá em função da doença.





Mesmo sem sintomas, o exame deve ser feito anualmente





VERDADE. O câncer de próstata geralmente é assintomático e somente exames podem detectar o problema. Homens acima de 50 anos devem realizar o exame com essa frequência. Possivelmente será convencionado uma periodicidade bianual, mas, ainda é recomendado uma vez ao ano.





Uma dieta inadequada aumenta o risco da doença





VERDADE. Dietas ricas em gorduras saturadas podem aumentar as chances da evolução do câncer de próstata, além de trazer outros riscos, sobretudo para o coração.





Posso ter incontinência urinária durante o tratamento





VERDADE. Assim como a função sexual sofre alterações, o sistema urinário também. 1 em cada 5 homens vão apresentar o problema durante o tratamento do câncer de próstata. Pacientes mais novos costumam evoluir melhor. Entretanto, há tratamentos disponíveis que ajudam a melhorar o problema.





