Balanço: violência deixou 26 mortos no Ceará durante mais um fim de semana sangrento

Vinte e seis pessoas morreram de forma violenta durante o fim de semana no Ceará. DE acordo com um balanço parcial realizado na manhã desta segunda-feira (9), entre a última sexta-feira (6) e a madrugada de hoje (9), foram registrados no estado, 16 casos de homicídios, latrocínios e feminicídios, além de lesões corporais seguidas de morte e achado de cadáveres; e mais 10 óbitos em acidentes de trânsito.



Na Grande Fortaleza (Capital e Região Metropolitana), seis pessoas foram assassinadas nos bairros Bom Jardim e Itaperi (em Fortaleza), em Maracanaú (bairro Boa Vista), Caucaia (dois casos, em Tabuba e Parque Potira), além de um homicídio em Paracuru.

No Interior do estado, 10 pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Banabuiú (2 assassinatos), Juazeiro do Norte (bairro Betolândia), Caririaçu (Distrito de Valença), Acaraú (Sede), Icó (Sede), Aracoiaba, Milagres e Quixadá (Fazenda Michió).

Acidentes

Dez mortos. Este foi o resultado de vários acidentes ocorridos no fim de semana, conforme o balanço das autoridades de trânsito. Os casos ocorreram em Fortaleza (Rua Rio Grande do Sul, no bairro Pan-Americano), Lavras da Mangabeira (BR-116, Distrito de Pio X), Beberibe (CE-040, na Curva do Choró), Quixeré (na Entrada da Lagoinha), Icapuí, Caucaia (na rotatória da Iparana), Russas (Sede), Farias Brito e em Missão Velha).

Fonte: Blog Fernando Ribeiro