Carga valiosa: grupo rouba caminhão com 30 mil quilos de costela

Uma carreta com baú de câmara fria carregada de carnes foi roubada no fim da noite desse domingo (08/12/2019) e recuperada na madrugada desta segunda-feira (09/12/2019). A carga de 30 mil quilos de costela bovina está avaliada em R$ 370 mil.





Duas pessoas foram presas e afirmaram que descarregariam a carne em um supermercado no Bairro São Mateus, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá (MT).





Segundo informações da polícia, o roubo ocorreu quando o motorista do caminhão parou para abastecer em um posto na Rodovia dos Imigrantes. Dois homens renderam o condutor e o levaram para uma camionete prata. Um dos bandidos assumiu a direção do caminhão e seguiu no sentido da cidade de Rondonópolis, distante 220 km de Cuiabá.





(Metrópoles)