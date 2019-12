FAL promove palestra gratuita para lançamento do curso para Agente de Aeroporto

No próximo dia 12 de dezembro, a Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) promoverá o lançamento do curso de Agente de Aeroporto com a palestra ‘Novos Aeroportos e seus Profissionais’. O evento, gratuito, é uma parceria com a equipe da Interline Escola de Aviação Civil, homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, e será realizado no auditório Vênus, no Centro de Convenções de Sobral, das 18h às 21h.





De acordo com a organização, o objetivo do curso é preparar e desenvolver profissionais para o mercado de trabalho da aviação civil, tendo em vista a alta demanda que surgirá com a inauguração do novo aeroporto de Sobral, que irá oferecer mais de 300 vagas de empregos.





O curso preparatório terá a carga horária de 40 horas/aula, sendo realizado em 4 domingos seguidos no horário de 8 às 18h, nos dias 19 e 26 de janeiro, 2 e 9 de fevereiro de 2020, no auditório da FAL.





O Curso de Agente de Aeroporto capacita os profissionais para trabalhar na parte operacional de um aeroporto, em especial nas empresas aéreas (TAM, GOL, AZUL, TAP, etc), agências de viagens e turismo, locadoras de veículos e empresas terceirizadas. Os principais assuntos abordados no curso são: Atendimento ao cliente, embarque e desembarque de passageiros, controle de voos, procedimentos de bagagens, procedimentos aeroportuários, segurança operacional e orientações sobre o mercado de trabalho.





Segundo os organizadores, com essa metodologia mais de 300 alunos tiveram oportunidade de entrar no mercado de trabalho em diversos aeroportos do Brasil e do mundo. A profissão oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, vale refeição, vale alimentação e passagens aéreas grátis para viajar nas férias, como também, muitas oportunidades de crescimento profissional e plano de carreira.





*Representante comercial: Ivan Júnior no telefone (88) 99456.4903.