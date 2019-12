"Pedi para Deus me levar", revela Beto Barbosa sobre período de tratamento do câncer

Após descobrir um câncer na bexiga, o cantor agora já se considera totalmente curado.

Após lutar contra um câncer de bexiga neste ano, Beto Barbosa desabafou sobre a difícil fase de tratamento da doença, em entrevista à Daniela Albuquerque, apresentadora da RedeTV, nesta quinta-feira (6).





O cantor já se considera completamente curado, mas relembra os dramas que enfrentou. "“Fiz a cirurgia robótica para retirada dos órgãos e depois de sete dias comecei a sentir muita dor. Nessa hora pedi para Deus me levar porque não estava aguentando mais. Cheguei a ficar 20 dias sem poder tomar água”, desabafou o artista.





Apesar dos momentos de fraqueza, Beto Barbosa conta que conseguiu se reanimar e reencontrar otimismo para superar a doença. "Eu tinha certeza que eu ia sair dessa", disse.





O cantor recebeu apoio de diversas celebridades, entre elas a apresentadora Ana Furtado, que também já enfrentou uma batalha contra o câncer.





Diagnóstico errado





Durante conversa com Danilo Gentili, Beto relembrou que recebeu um diagnóstico errado de um médico que falou que ele tinha apenas uma infecção urinária. No desabafo, o artista fala que não teria precisado de cirurgia caso tivesse descoberto o câncer antes.





"Durante um ano o médico dizia que era infecção urinária. Se tivesse descoberto um ano antes, não tinha tirado próstata, bexiga, uma parte da uretra, uma parte do intestino", revela.





Ele deu entrada no hospital no dia 17 de janeiro deste ano, quando precisou fazer uma cirurgia de retirada dos órgãos que foram prejudicados pelo câncer. A cirurgia durou 8 horas e, nela, os médicos reconstituíram uma nova bexiga com a alça do intestino e fizeram a retirada completa da próstata.





(Diário do Nordeste)