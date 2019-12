POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PROCURA HOMEM FORAGIDO DA JUSTIÇA

Policia Civil de Sobral, através do Núcleo de Homicídios e Proteção a Pessoa - NHPP, procuram a pessoa de nome JANAILSON DE LIMA FURTADO, vulgo “XUXA”, considerado foragido da justiça.

ENTENDA O CASO: no dia 10 de junho de 2019, um empresário que terá a identidade preservada, fora vitima de tentativa de latrocínio no bairro Parque Santo Antonio em sua residência, haja vista, que teve 9 (nove) Iphones roubados, além de sofrer 2 (dois) disparos de arma de fogo, que quase ceifaram sua vida.





Imediatamente após o fato uma equipe do Núcleo de Homicídios de Sobral que estava próximo ao local do fato realizou ações de primeiros socorros e levaram a vítima para o hospital, tendo em vista que seu estado de saúde não permitiria aguardar a ambulância do SAMU.





Enquanto a Polícia Civil realizava o salvamento da vítima, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante de MIKAEL GUSTAVO FELIX FERREIRA, recuperando os produtos do roubo e apreendendo a arma de fogo utilizada no crime.





Dando continuidade às investigações a Policia Civil concluiu o inquérito policial, identificando o articulador e mandante do crime, justamente a pessoa de JANAILSON DE LIMA FURTADO, vulgo “XUXA”, o qual indicou a vitima a ser assaltada (a qual era seu conhecido), entregou a arma do crime ao flagranteado MIKAEL, além de ter dado todo o suporte levando o criminoso dentro do seu carro Corolla ao local do crime, ou seja, a residência da vitima. O veiculo utilizado no crime se encontra apreendido por determinação judicial.





JANAILSON DE LIMA FURTADO se encontra em local incerto e não sabido, estando foragido, visto que existe mandado de prisão preventiva vigente a ser cumprido em seu desfavor.





Qualquer informação que possam levar a sua captura pode ser repassada para o número (88) 99261-3471, que é o Whatsapp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa - NHPP, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: Polícia Civil / CE