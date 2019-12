Receita de maracujá com mel para dormir bem melhor e combater a ansiedade

Estudos já comprovaram que noites mal dormidas aumentam as chances de uma pessoa sofrer de transtornos mentais, depressão e ansiedade. Isso sem contar que a insônia também afeta a saúde do corpo, já que o sono não só combate a hipertensão como também controla diabetes, contribui com a memória e favorece o metabolismo.





Se você não anda dormindo direito, é preciso mudar alguns hábitos na rotina, entre eles, a alimentação. O simples ato de substituir o refrigerante por um suco de maracujá com mel já pode fazer muita diferença para a qualidade do sono.









Maracujá com mel ajuda a dormir melhor





O efeito calmante do maracujá é bem difundido na nossa cultura e já foi comprovado por pesquisadores. A fruta é rica em flavonoides e alcaloides, substâncias que atuam como tranquilizantes no organismo. Por isso, ajuda a controlar a ansiedade e a tratar distúrbios do sono.





O mel, por sua vez, tem dezenas de benefícios para a saúde, e um deles tem a ver com o bem-estar da mente. O alimento é fonte de triptofano, aminoácido que age como calmante e otimiza a produção de serotonina - neurotransmissor ligado à sensação de prazer e relaxamento.





Quando consumidos juntos, o mel e o maracujá unem suas propriedades benéficas e viram um grandes aliados contra ansiedade e insônia. O melhor de tudo é que seus sabores também se complementam, e por isso é muito fácil acertar uma receita de um drinque refrescante utilizando apenas os dois ingredientes.





A medida para um copo grande leva a polpa de um ou dois maracujás, dependendo do tamanho da fruta. Acrescente duas colheres de sopa de mel, complete com 400ml de água e finalize com seis pedras de gelo. Saudável e saboroso, este suco de preparo simples pode contribuir para uma boa noite de sono.





(Notisul)