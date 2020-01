ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um grave acidente envolvendo um carro e uma moto resultou na morte de um jovem de apenas 20 anos, na manhã deste sábado (25/01), em Viçosa do Ceará. O sinistro ocorreu na CE 187, altura do KM 115, próximo a entrada que leva para o Sitio Barra.





De acordo com informações da PM, o jovem Fabiano Sebastião de Oliveira, que residia no Sitio Queimadas, conduzia a motocicleta quando colidiu na lateral de um veículo que entrava na via. O impacto foi tão forte que a moto ficou em chamas. O motociclista ainda foi socorrido ao hospital do município mas não resistiu e morreu.





(Ibiapaba 24 horas)