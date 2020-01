Azul terá conexões para Uruguai e Argentina partindo de Juazeiro do Norte

Salvador, Fortaleza, Fernando de Noronha, Natal, João Pessoa, Aracati, Mossoró, Aracaju, Campina Grande e Juazeiro do Norte, cidades atendidas pela Azul Linhas Aéreas e com voos diretos para Recife, terão conexões para os novos voos Recife-Buenos Aires e Recife-Montevidéu.





Segundo a empresa, os clientes de Recife terão quatro frequências semanais para Buenos Aires, com previsão de início em 21 de fevereiro. Os voos vão ser operados pelas aeronaves modelo Airbus A320neo, com capacidade para até 174 Clientes. Em 4 de julho, a companhia começa a ligar o Recife a Montevidéu. O voo será operado aos sábados, também com as aeronaves A320neo.





As informações são da IstoÉ