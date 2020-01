Aeronáutica abre concurso com 156 vagas e salário de R$ 3,8 mil

Oportunidades de nível médio para quem tem mais de 17 e não completa 25 anos de idade antes de 31 de dezembro de 2020. Veja como se inscrever!





A Aeronáutica do Brasil publicou edital com 156 vagas em novo concurso público para o cargo de sargento. Para participar é necessário ter ensino médio completo, curso técnico em área especificada pelo edital, ter mais de 17 e não completar 25 antes de 31 de dezembro de 2021 (ano da matrícula).





Os aprovados no concurso devem ingressar em Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos (EAGS) na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Após a conclusão no curso, o estudante é declarado terceiro-sargento e recebe remuneração de R$ 3.825,00.





Acompanhe a distribuição das vagas relacionadas a seguir:





Eletrônica (26 vagas)

Administração (40 vagas)

Enfermagem (42 vagas)

Eletricidade (10 vagas)

Informática (16 vagas)

Laboratório (5 vagas)

Obras (6 vagas)

Pavimentação (3 vagas)

Radiologia (5 vagas)

Topografia (3 vagas)

Inscrições concurso Aeronáutica – sargentos





As inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de janeiro e seguem até 12 de fevereiro de 2020 pelo site ingresso.eear.aer.mil.br . Embora o valor da taxa de inscrição ainda não tenha sido divulgado, no exame passado foi de R$ 60,00.





Provas concurso Aeronáutica – sargentos





O processo de seleção será composto de prova objetiva de múltipla escolha sobre conteúdos de Língua Portuguesa e também conhecimentos específicos que vão depender da área escolhida pelo candidato.





As avaliações serão aplicadas nas seguintes cidades:





Belém (PA)

Recife (PE)

Natal (RN)

Rio de Janeiro (RJ)

Belo Horizonte (MG)

São Paulo (SP)

São José dos Campos (SP),

Campo Grande (MS),

Canoas (RS)

Santa Maria (RS)

Curitiba (PR)

Brasília (DF)

Manaus (AM)

Porto Velho (RO)

Boa Vista (RR)





Além da avaliação objetiva, os candidatos deverão passar por: Inspeção de Saúde (INSPSAU); Exame de Aptidão Psicológica (EAP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); Prova Prática da Especialidade (PPE); e Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC), apenas para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.





Para mais informações, acesse o extrato do edital que foi publicado no Diário Oficial da União.