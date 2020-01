Resultado do Enem será divulgado no dia 17 de janeiro de 2020

O Ministério da Educação (MEC) confirmou a data para divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As notas serão divulgadas no dia 17 de janeiro e estarão disponíveis para consulta na Página do Participante.





O Enem foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro e teve 3,9 milhões de participantes. Os gabaritos oficais do Enem 2019 já estão disponíveis para consulta desde o dia 13 de novembro e pode ser acessado pelo site do governo.





O Enem é principal porta de entrada para universidades públicas, dá acesso ao ProUni, desconto em universidades privadas, Fies e outros programas sociais educativos, além de permitir a candidatura a vagas em universidades estrangeiras.





Com a data divulgada, os participantes já podem se preparar para submeterem suas notas ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), podendo concorrer a milhares de carreiras em cursos espalhados por todo o Brasil.