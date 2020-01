Viatura da PM capota e deixa dois policiais de Juazeiro do Norte feridos

Uma viatura da Polícia Militar de Juazeiro do Norte capotou por volta das 16 horas desta quarta-feira na Rodovia Padre Cícero mais precisamente no município de Banabuiu. O Subtenente Cícero e o Sargento Almeida retornavam de Fortaleza na direção do Cariri quando o acidente aconteceu a uma distância média de 300 Km em relação a Juazeiro.





O motorista perdeu o controle de direção após bater num buraco na rodovia estadual e estourar o pneu quando o veículo capotou às margens da estrada. A viatura ficou bastante destruída, mas os policiais sofreram ferimentos leves. Eles são da 3ª Companhia do BPGEP (Batalhão de Policiamento de Guarda Externa dos Presídios) que funciona na Penitenciária Industrial e Regional do Cariri (PIRC) em Juazeiro e foram trazidos ao Cariri noutra viatura.





(Portal Miséria)