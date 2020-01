DONO DE SUCATA É PRESO COM ARMAS E DROGAS

Um homem identificado como Antônio Elivaldo Vieira, de 40 anos, foi preso na terça-feira (7), no bairro Parque Havaí, na cidade do Eusébio. Ele é suspeito de tráfico de drogas e a polícia apreendeu pistolas, munições, uma arma artesanal, simulacro de arma de fogo, uma máscara e drogas com o suspeito.





A polícia chegou ao material porque fazia diligências na área do Parque Havaí, considerada perigosa no município do Eusébio. Foram apreendidas duas pistolas ponto 40, uma submetralhadora (enferrujada), uma espingarda 12, 115 g de substância química e trouxinhas de cocaína e maconha, além de uma máscara. Uma das armas tem o brasão da polícia de São Paulo. O homem autuado vai responder por posse de armas e tráfico de drogas.





O dono da sucata disse para a polícia, que os bandidos fazem ameaças e deixam os produtos ilícitos escondidos na sucata.





Fonte: Cnews