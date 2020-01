INCONTROLÁVEL! MAIS UMA MOTOCICLETA É FURTADA NA CIDADE DE SOBRAL

Na tarde desta quinta-feira, dia 9, uma mulher teve sua motoneta furtada em frente a uma escola no Bairro Campo dos Velhos, nas proximidades da faculdade Anhanguera.





O veículo furtado foi uma 50cc, preta com detalhes amarelo, ano 2015. A moto se encontra sem placa de identificação.





Quem tiver informações do paradeiro do veículo furtado, ligar para o telefone da Polícia (190) ou para (88) 9 9413-2380, falar com Dani Maia.





Com informações de Frank Oliveira