Vídeo mostra avião da Ucrânia sendo atingido por míssil do Irã

Vídeo mostra o exato momento em que avião ucraniano foi atingido minutos após a decolagem em Teerã.





Um vídeo verificado pelo jornal New York Times mostra um míssil superfície-ar do Irã acertando um avião da Ucrânia no céu da cidade de Parand, perto do aeroporto de Teerã.





A gravação foi registrada na área onde o Boeing 737 parou de transmitir seu sinal antes de cair, na quarta-feira (8), deixando 176 mortos.





No vídeo, é possível ver uma pequena explosão ocorrendo quando a aeronave é atingida. O avião, no entanto, não explodiu.





O Boeing continuou voando em chamas por vários minutos, tentando retornar ao aeroporto antes de explodir e cair rapidamente.





Confira a gravação:

Não está claro por que a pessoa que estava segurando a câmera estava filmando no exato momento, mas é bem possível dois mísseis foram disparados, o que levou a decisão de começar a filmagem.





O jornal New York Times informou que a pessoa que começou a filmar depois de ouvir que “algum tipo de tiro foi disparado”.





O site especializado Bellingcat confirmou a localização geográfica do vídeo para uma área residencial no Irã (coordenadas 35.489414, 50.906917), localizada a oeste do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, de onde decolou o voo internacional da Ucrânia em direção a Kiev.





Via Renovamídia