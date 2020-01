Homem preso confessa ter mandado matar comerciante em Pacajus para não quitar uma dívida de R$ 7 mil

Por causa de uma dívida de R$ 7 mil reais, um comerciante, dono de duas lanchonetes na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi assassinado por pistoleiros. O crime teve como vítima Rafael Alves de Holanda, 30 anos, cujo corpo com marcas de tiros foi encontrado dentro do seu carro, na noite da última terça-feira (7).





“Rafa dos Salgados”, como era conhecido naquela cidade (a 49Km de Fortaleza), foi assassinado por ordem de Genilson Sousa Silva, que já está preso, Na delegacia, ele confessou ter ordenado o crime. Genilson devia os R$ 7 mil ao comerciante e estava incomodado com as constantes cobranças de Rafael. Ele, então, contratou dois homens para praticar o crime.





Na tarde de terça-feira passada, o comerciante saiu de casa, localizada no bairro Croatá II, para ir às duas lanchonetes deixar os salgados. Porém, desapareceu. À noite, seu corpo fopi encontrado com marcas de tiros dentro do carro.





A Polícia Civil imediatamente deu início às investigações e prendeu o suspeito de ser o mandante da execução. Na delegacia, Genilson confessou o assassinato.





Rafael trabalhava também com venda de veículos usados, era casado e tinha quatro filhos pequenos. A Polícia agora segue em diligências para prender os pistoleiros.





