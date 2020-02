FERROVIÁRIO X GUARANY DE SOBRAL JOGAM HOJE ÀS 16 HORAS NO PV

A segunda rodada do Campeonato Cearense começou neste sábado (1º) com o duelo entre Barbalha e Caucaia. Neste domingo (2), a bola rola às 16 horas para Ferroviário e Guarany de Sobral no PV, e ambos os times vêm embalados na competição estadual.





A TV Verdes Mares transmite a partida entre Ferroviário e Guarany de Sobral. Denis Medeiros narra, Daniel Rocha comenta e Caio Ricard faz a reportagem de campo. O GloboEsporte.com acompanha em Tempo Real.





O Ferroviário não perde desde a chegada do técnico Anderson Batatais, há cinco jogos. Na estreia da segunda fase, o Tubarão cedeu o empate ao Ceará nos minutos finais. Para enfrentar o Guarany, o Ferrão deve manter as últimas atuações para segurar o ímpeto do ataque estrelado do adversário.





Do lado do Cacique do Vale, a fase é acompanhada de oito jogos de invencibilidade. Campeão da primeira, o time do técnico Washington Luiz ainda não perdeu na temporada 2020, e vem de vitória no meio da semana em cima do Atlético-CE. A expectativa do Guarany é contar principalmente com o inspirado Ciel, artilheiro do estadual com seis gols, para manter a boa fase.





No primeiro turno, o Guarany de Sobral bateu o Ferroviário no Junco por 2 a 0, com dois gols do atacante Ciel. Na tabela, o Bugre é o segundo colocado, com três pontos. Já o Ferrão está empatado com o Ceará na quarta posição, com um ponto.





Foto: Hector Werlang/Globoesporte.com