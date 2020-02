INCONTROLÁVEL! MOTOCICLETA FOI ROUBADA NO BAIRRO DOM EXPEDITO, EM SOBRAL

Na tarde de quarta-feira, dia 5, aconteceu um roubo de motocicleta no bairro Dom Expedito, nas proximidades do ponte do rio Oiticica.





Um cidadão transitava em seu veículo, quando foi surpreendido por dois homens armados de revólver. Os criminosos anunciaram o roubo, tomando o celular e a motocicleta da vítima.





A moto tomada de assalto foi Yamaha YBR vermelha de placa PMS-0368.





Após o roubo, os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





(Sobral 24 horas)